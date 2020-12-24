Гинцбург заверил, что «Спутник V» защитит от нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/acddefd0-45fa-11eb-9009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Первая российская вакцина «Спутник V» способна защитить от новой мутации COVID-19, обнаруженной в Великобритании, так как она затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса. Об этом рассказал на брифинге руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации, — заверил Гинцбург.

Он пояснил, что российская прививка создаёт иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а британский штамм изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

При этом, по словам Гинцбурга, у «Спутника V» не было выявлено никаких серьёзных побочных эффектов, кроме тех, которые обозначены в инструкции по применению этого препарата.

85% вакцинированных, вообще у них нет никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта. У 15% вакцинируемых фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, некоторый дискомфорт в мышцах, — приводит слова главы центра Гамалеи РИА Новости.

Самой большой неприятностью при вакцинировании Гинцбург назвал повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она проходит после приёма таблетки парацетамола.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

На фоне вестей из Великобритании, где выявили новый штамм COVID-19, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса. При этом в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от 70% населения.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, что масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии российской вакцины.