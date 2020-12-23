Биофизик рассказала о масштабах третьей волны COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/9d96aa04-4518-11eb-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян. Об этом заявила врач-биофизик Нелли Соседова.

Будет всплеск заболеваемости больше или меньше, чем сейчас, зависит, безусловно, от вакцинации: сколько мы успеем привить. А также от того, сколько человек к этому моменту переболеют, — цитирует доктора радио Sputnik.

Соседова пояснила, что риск всплеска третьей волны уменьшится, если коллективный иммунитет приблизится к отметке в 60%. Медик подчеркнула, что коронавирусная инфекция является сезонным заболеванием, поэтому с февраля по апрель можно ждать всплеска заболеваемости.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что во всём мире будет третья волна коронавируса. По его словам, все предыдущие эпидемии протекали по такому сценарию. Медик пояснил, что испанка, азиатский, свиной или птичий грипп имели три волны, которые были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в 2021 году коронавирус никуда не исчезнет. Он подчеркнул, что правительство знает, как бороться с вирусом и минимизировать последствия пандемии. По словам Пескова, необходимо «потихоньку набирать обороты и идти вперёд».

За последние 24 часа в России выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 1526 человек меньше, чем днём ранее. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 24 447 россиян, зафиксировано 549 летальных исходов заболевания.