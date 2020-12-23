Песков спрогнозировал дальнейшую судьбу коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/3ccbe77e-4505-11eb-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция с наступлением нового года из России никуда не исчезнет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что правительство знает, как с ней бороться и как минимизировать последствия пандемии.

1 января трудности не кончатся, и очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет. Но тем не менее мы твёрдо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться. Правительство чётко знает, что делать, знает, как минимизировать негативные последствия для нашей жизни во всех её ипостасях, — цитирует РИА Новости Пескова.

Отвечая на вопросы на всероссийской премии «МедиаТЭК-2020», представитель Кремля также подчеркнул, что «несмотря на продолжающиеся трудности», РФ необходимо «потихоньку набирать обороты и идти вперёд».

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков считает, что Россия смогла выстоять перед лицом пандемии коронавируса благодаря собственному потенциалу. Среди наиболее значительных событий уходящего года он отметил празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также пандемию коронавируса.

За последние 24 часа в России выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 1526 человек меньше, чем днём ранее. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 24 447 россиян, зафиксировано 549 летальных исходов заболевания. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 933 753 жителя России, вылечились от коронавирусной инфекции 2 343 967 человек, скончался 52 461 пациент.