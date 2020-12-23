Песков: потенциал России помог стране выстоять во время пандемии

https://static.news.ru/photo/5ac9b700-4501-11eb-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Россия смогла выстоять перед лицом пандемии коронавируса благодаря собственному потенциалу.

Потенциал нашей страны позволил нам не рухнуть перед лицом этого вызова. Позволил нам всё-таки оставаться в абсолютно стабильном состоянии, это очень важно, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера среди наиболее значительных событий уходящего года отметил празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также пандемию коронавируса.

За последние 24 часа в России выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 1526 человек меньше, чем днём ранее. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 24 447 россиян, зафиксировано 549 летальных исходов заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению биолога Анчи Барановой, отдельные методы лечения коронавирусной инфекции могут спровоцировать мутацию вируса, поэтому пациенты должны оставаться в стационарах под наблюдением врачей до полного выздоровления от COVID-19.