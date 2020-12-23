В России за сутки зарегистрировали 27 250 новых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f6957ecc-44f6-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в России были выявлены 27 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 1526 человек меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции— 27250 в 85 регионах, в том числе <...> 4058 (14,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

Наименьшие темпы прироста новых случаев заболевания зафиксированы на Чукотке (0,2%), в Республике Алтай, в Тыве и Ненецком автономном округе (0,4%).

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 24 447 россиян, зафиксировано 549 летальных исходов заболевания.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 933 753 жителя России, переболели коронавирусной инфекцией 2 343 967 человек, жертвами эпидемии по всей стране стал 52 461 пациент.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 5 652 человека, вылечились 5 228 пациентов, скончались 73 заразившихся COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3 749 новых случаев заражения, выписали 2 617 вылечившихся от коронавируса, жертвами заболевания стали 75 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно опросу ВЦИОМ, прививку от коронавируса готовы сделать 38% россиян. Каждый десятый опрошенный пока не определился со своими планами относительно вакцинации.