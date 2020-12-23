Треть россиян выразили готовность привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a32cc420-44f6-11eb-852f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили 1600 россиян и пришли к выводу, что только 38% респондентов собираются сделать прививку от коронавируса.

Собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и 60+ лет (49%). Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25–34 лет (70%), — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Каждый десятый опрошенный пока не определился со своими планами относительно вакцинации.

Среди желающих сделать прививку отечественной вакциной предпочли бы 84% респондентов и только 7% — иностранной.

Согласно исследованию, те, кто не собирается вакцинироваться, руководствуются в первую очередь тем, что вакцина плохо изучена и слишком быстро изобретена (23%). О недоверии и страхе перед вакцинацией заявили 16%, ещё 13% мотивировали свой отказ наличием противопоказаний.

Как писал NEWS.ru, новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал число доз вакцины, необходимое для спасения России от коронавируса. По его словам, надо привить 120 миллионов человек, и чтобы застраховаться от подобных эпидемий, нужно иметь мощности, необходимые для производства такого количества препарата. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в стране наблюдается некий дефицит мощностей для производства препаратов.