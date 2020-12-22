Вирусолог рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 нужно для спасения РФ

https://static.news.ru/photo/fa7f29b8-444f-11eb-b022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал число доз вакцины, необходимое для спасения России от коронавируса.

По его словам, на сегодняшний день в стране наблюдается некий дефицит мощностей для производства препаратов. Об этом он заявил во время Дальневосточного онлайн-форума «ДФО-2020». Нетёсов подчеркнул, что прививать от коронавируса необходимо всё население России, у которого нет антител.

Оптимистический прогноз — 30 миллионов у нас имеют антитела. <...> Надо привить 120 миллионов, все вакцины российские двухразовые, два раза надо колоть — это 240 миллионов доз вакцины, — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что для того чтобы застраховаться от подобных эпидемий, нужно иметь мощности, необходимые для производства такого количества препарата. Он отметил, что на данный момент в России нет таких мощностей, передаёт «МК в Новосибирске».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» первый компонент препарата получили 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Они чувствуют себя хорошо, нет никаких нежелательных реакций. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.