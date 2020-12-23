Биолог объяснила, каких пациентов с COVID нельзя выписывать домой

https://static.news.ru/photo/daa11bb4-44f0-11eb-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Отдельные методы лечения коронавирусной инфекции могут спровоцировать мутацию вируса, поэтому пациенты должны оставаться в стационарах под наблюдением врачей до полного выздоровления от COVID-19, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни, — заявила учёный агентству РИА Новости.

Она уточнила, что применение некоторых антивирусных лекарств, например фавипиравира, может привести к мутации вируса в организме человека. Такие мутации могут дать толчок для дальнейших модификаций коронавируса, которые могут стать опаснее для жизни и хуже поддаваться лечению.

Биолог уверена, что целесообразнее внимательно следить за теми пациентами, кто долго лечится от COVID-19, и следить за тем, какие вирусы остаются в организме человека при выписке из больницы.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние 24 часа в Москве от коронавируса вылечились 5228 пациентов. Отмечается, что после завершения лечения медики проводят специальные исследования, цель которых подтвердить отсутствие в организме заболевания.