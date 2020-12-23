В Москве вылечились ещё 5228 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a3d01a74-44e9-11eb-9dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие 24 часа на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 5228 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за время пандемии после заражения выздороветь смогли 582 772 горожанина.

Как накануне вечером рассказали в оперативном штабе, за сутки в Москве умерли 73 человека, у которых прежде диагностировали коронавирус, а также пневмонию, передаёт телеканал «Москва 24». По последним сведениям, в столице за время пандемии заболели 750 934 человека.

В оперштабе отметили, что после завершения лечения медики проводят специальные исследования, цель которых подтвердить отсутствие в организме заболевания. Победившим болезнь москвичам в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Как ранее писал NEWS.ru, жителей Москвы призвали не приглашать аниматоров для детей на Новый год. Дед Мороз и Снегурочка не будут желанными гостями из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

С такой рекомендацией выступила главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина. Кроме того, по её мнению, стоит воздержаться от встречи Нового года большой компанией.