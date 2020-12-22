Москвичей попросили воздержаться от аниматоров для детей на Новый год

https://static.news.ru/photo/49b0ed1e-4469-11eb-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жителей Москвы призвали не приглашать аниматоров для детей на Новый год. Дед Мороз и Снегурочка не будут желанными гостями из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

С такой рекомендацией выступила главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина. Кроме того, по её мнению, стоит воздержаться от встречи Нового года большой компанией.

С учётом того, что этот год был сложный и не такой, как всегда, я думаю, что нужно его встретить в особых условиях с учётом пандемии, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что Дед Мороз и Снегурочка, а точнее аниматоры, которые играют их роли, пройдут по многим квартирам и пообщаются со многими людьми. Коронавирус может оказаться на их одежде.

Сметанина считает, что нельзя забывать о правилах гигиены. В частности, лучше всего гулять в местах, где мало людей, например, в лесу или на даче.

Если вы кашляете и чихаете, то стоит прикрываться не ладонью, а локтем, — добавила эксперт.

Кроме того, по её мнению, как и при любом инфекционном заболевании, важно помнить о постоянном проветривании помещения. При появлении симптомов ОРВИ стоит сразу же обратиться к врачу и не выходить на улицу, так как есть риск заразить других людей.

Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологическими условиями артисты в преддверии Нового года готовы предоставлять клиентам справки о наличии антител к коронавирусу, а также надевать средства индивидуальной защиты и дезинфицировать реквизит.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции.