Главврач Коммунарки призвал готовиться к третьей волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/ccb29898-4450-11eb-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в России стоит ожидать третью волну активного распространения коронавирусной инфекции. Медик отметил, что у всех крупных эпидемий можно выделить три очевидные волны распространения: у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа.

Медик отметил, что в случае с этими эпидемиями волны были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью.

Это не мой прогноз, трезвого исторического анализа, — сказал Проценко «Российской газете».

Врач добавил, что по сравнению с ситуацией полгода назад сейчас система здравоохранения куда лучше подготовлена к борьбе с коронавирусом.

Сейчас мы не кладём на койку всех пациентов, как весной, когда само слово COVID было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется её тяжёлое течение, — сказал он.

Проценко отметил, что по большей части госпитализация нужна в особо тяжёлых случаях, особенно среди кислородозависимых пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как меняется коронавирус и каких именно мутаций COVID-19 стоит опасаться.