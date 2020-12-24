Глава РФПИ объяснил значение буквы «V» в названии российской вакцины

https://static.news.ru/photo/26d25068-45f8-11eb-9d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что буква «V» в названии вакцины «Спутник V» означает победу над коронавирусной инфекцией.

«V» в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием, — рассказал Дмитриев, комментируя доставку первой партии российской вакцины в Аргентину.

По его словам, вся Аргентина наблюдала, как самолёт с первой партией «Спутника V» приземлился в аэропорту Эсейса, «с надеждой на начало новой эпохи», которая будет свободна от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В латиноамериканскую страну привезли 300 тысяч доз российской вакцины. Сначала привьются медики, следующие поставки будут предназначены для пожилых людей, силовиков и сотрудников безопасности. Всего к марту 2021 года планируется привить 10 млн человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Аргентины Альберто Фернандес обратился со словами благодарности к российскому лидеру Владимиру Путину за содействие в приобретении российской вакцины. Он подчеркнул, что первым сделает себе прививку, поскольку не сомневается в качестве российского препарата.