Президент Аргентины поблагодарил Путина за вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/21412968-3afd-11eb-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Global Look Press

Глава Аргентины Альберто Фернандес обратился со словами благодарности к российскому лидеру Владимиру Путина за содействие в приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V» центра имени Гамалеи.

Я хочу поблагодарить президента Путина, потому что он персонально занимался тем, чтобы это произошло, — заявил политик во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что первым вакцинируется российским препаратом, поскольку не имеет сомнений в его качестве.

Когда эта вакцина прибудет сюда, чтобы развеять сомнения [в её качестве], первым, кто ей привьется, буду я, — сообщил лидер Аргентины.

В первую очередь будут вакцинированы учителя, медики, силовики и пожилые люди. Фернандес подчеркнул, что вакцина даст стране спокойствие.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Фернандес подчеркнул, что в январе 2021 года прививку получат 5 млн граждан страны, а в феврале будут доставлены остальные дозы.

В ноябре аргентинский президент заявлял, что у страны есть возможность приобрести 25 млн доз вакцины «Спутник V» с декабря 2020 года по январь 2021. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что дозы препарата для южноамериканской республики произведут российские партнёры в Индии, Южной Корее и Китае.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в РФПИ опроверг сообщения об отказе Турции закупать российскую вакцину от коронавируса. Переговоры с Анкарой продолжаются. Информация о нежелании Турции использовать «Спутник V» появилась в турецких СМИ, которые ссылались на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу. Его слова оказались искажены.