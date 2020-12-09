Источник в РФПИ опроверг сведения об отказе Турции покупать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/6dc18c30-3a42-11eb-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сообщения об отказе Турции закупать вакцину «Спутник V» не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Информация об отказе турецкой стороны закупать российскую вакцину появилась в турецких СМИ, которые ссылались на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.

При этом переговоры с Турцией продолжаются, а цитаты главы турецкого Минздрава являются искажёнными, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в РФПИ.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на Украине. Выпуск готовой формы на территории этой страны был налажен фармацевтической компанией АО «Биолек».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России прокомментировал новость о возможном отказе Турции от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».