Источник в РФПИ опроверг сведения об отказе Турции покупать «Спутник V»

Сообщения об отказе Турции закупать вакцину «Спутник V» не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Информация об отказе турецкой стороны закупать российскую вакцину появилась в турецких СМИ, которые ссылались на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.
При этом переговоры с Турцией продолжаются, а цитаты главы турецкого Минздрава являются искажёнными,
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на Украине. Выпуск готовой формы на территории этой страны был налажен фармацевтической компанией АО «Биолек».
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России прокомментировал новость о возможном отказе Турции от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».