РФПИ заявил о готовности открыть производство «Спутника V» на Украине

https://static.news.ru/photo/b20eaa90-3960-11eb-ba6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы открыть производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине.

РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для её регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения фонда.

Данный шаг, по замыслу производителей, позволит уменьшить логистические затраты.

Ранее глава пророссийской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что к нему поступили тысячи обращений с Украины, в том числе от медучреждений, о содействии в доступе к российской вакцине. При этом политик допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине.

Как писал NEWS.ru, производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь РФПИ ведёт работу с регуляторами 40 стран, чтобы пройти там процедуру регистрации.