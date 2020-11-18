Вуйнович: в ВОЗ подали заявку на сертификацию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ac3fc5c0-2a44-11eb-b842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Производители российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказала представитель ведомства в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ не высказалась ещё <...> ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки. <...> Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. <...> «Спутник» вакцина подала [заявку] на сертификацию в <...> штаб-квартиру ВОЗ, — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Вуйнович отметила, что такие препараты — «это не лечение, а предупреждение». Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора получил от Минздрава разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Исследования начнутся 18 ноября 2020 года, а закончатся 15 июня 2021 года. Общее число испытуемых составит три тысячи человек.