Медведчук: идут обращения о содействии в доступе к российской вакцине

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Глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что к нему поступили тысячи обращений с Украины, в том числе от медучреждений, о содействии в доступе к российской вакцине.

При этом Медведчук допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине по итогам переговоров с РФ сообщает РИА Новости.

На Украине есть мощности для производства российской вакцины от коронавируса, — заявил он по итогам переговоров с разработчиками.

В начале октября Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Позже Киев отказался от российского препарата для вакцинации от COVID-19 после того, как украинский министр здравоохранения Максим Степанов провёл переговоры с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. О решении сообщило американское посольство США на Украине.

Как писал NEWS.ru, Медведчук считает маразмом отказ президента своей страны Владимира Зеленского покупать российскую вакцину от коронавируса. По словам Медведчука, украинские власти пытаются «изобрести велосипед», когда российские учёные уже создали препарат и провели две фазы клинических испытаний.