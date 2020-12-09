Кремль отреагировал на отказ Турции от отечественной вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/34d27904-3a2c-11eb-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PresidentIlhamAliyev/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа — очень надёжная и эффективная. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от приобретения отечественной сыворотки.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP).

Песков на фоне подобных заявлений сказал, что результаты тестирования и клинических испытаний уже показывают надёжность и эффективность отечественной сыворотки.

Российская вакцина от СOVID-19 может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на Украине. Выпуск готовой формы на территории этой страны был налажен фармацевтической компанией АО «Биолек».

Ранее первую партию российской вакцины «Спутник V» получил Узбекистан. Её образцы лично доставил в столицу республики министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.