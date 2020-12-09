Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/60b1c318-3a27-11eb-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP).

Россия (российская вакцина. — NEWS.ru) не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не могут закупать эту вакцину, — цитирует Коджу газета Habertürk.

По его словам, из-за этого российский препарат не может получить лицензию и вакцина вышла за рамки интересов Турции.

Как писал NEWS.ru, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи заявили о готовности открыть производство вакцины «Спутник V» на Украине. Выпуск готовой формы на территории этой страны был налажен фармацевтической компанией АО «Биолек».

Ранее первую партию российской вакцины «Спутник V» получил Узбекистан. Её образцы лично доставил в столицу республики министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Препарат принял первый замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Холмамат Норбоев.