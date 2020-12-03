Узбекистан получил первую партию российской вакцины «Спутник V»

Образцы вакцины «Спутник V», созданной в России для борьбы с коронавирусом, доставили в Узбекистан.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины, — сообщили в Минпромторге РФ.
Препарат принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Холмамат Норбоев.
В Минпромторге уточнили, что образцы доставлены для проведения испытаний, которые необходимы для регистрации вакцины и запуска промышленного производство в Узбекистане.
Также в Россию прибыли делегации из Венгрии и Франции, чтобы обсудить сотрудничество по препарату и его возможное производство в этих странах,
Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет двух миллионов доз. В ведомстве также отметили, что показатели эффективности препарата превышают 95%.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес. Впрочем, западные страны относятся к ней скептически и делают выбор в пользу продуктов Astra Zeneca, Moderna и Pfizer.