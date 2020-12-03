Узбекистан получил первую партию российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/c200d3a6-35ff-11eb-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Образцы вакцины «Спутник V», созданной в России для борьбы с коронавирусом, доставили в Узбекистан.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины, — сообщили в Минпромторге РФ.

Препарат принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Холмамат Норбоев.

В Минпромторге уточнили, что образцы доставлены для проведения испытаний, которые необходимы для регистрации вакцины и запуска промышленного производство в Узбекистане.

Также в Россию прибыли делегации из Венгрии и Франции, чтобы обсудить сотрудничество по препарату и его возможное производство в этих странах, передаёт «360».

Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет двух миллионов доз. В ведомстве также отметили, что показатели эффективности препарата превышают 95%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в РФ. Одновременно с появлением первых результатов третьей фазы испытаний российской разработки «Спутник V» всё больше государств начали проявлять к ней интерес. Впрочем, западные страны относятся к ней скептически и делают выбор в пользу продуктов Astra Zeneca, Moderna и Pfizer.