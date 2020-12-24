Испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях прошли успешно

https://static.news.ru/photo/fa5bf96e-45fa-11eb-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях успешно завершены. Результаты представлены в Минздрав, и решение о вакцинации этой категории граждан может быть принято уже в ближайшие дни.

Испытания, в которых участвовала большая выборка населения Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней назад были завершены, сегодня подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены Министерству здравоохранения, — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, испытания продемонстрировали хорошие результаты — «абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой, второй и третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах».

Можно утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины «Спутник V» для вакцинирования населения начиная с 18 лет и без ограничения возраста, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена работникам ЖКХ, сферы питания, спорта и правоохранительных органов. Кроме того, привиться смогут волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций. Мэр добавил, что городские пункты вакцинации от COVID-19 будут работать и в новогодние праздники.

2 декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать в ближайшее время вакцинацию от коронавируса. Вакцинация началась через неделю после выступления президента. Первыми, согласно плану, стали прививать людей из зоны риска — врачей и учителей.