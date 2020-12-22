Люди не идут: почему в России проваливается вакцинация от коронавируса

В России в начале месяца начался первый этап массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми доступ к препарату получили люди с самым высоким риском заражения — врачи, учителя и другие работники социальной сферы. Однако, судя по доступной информации, этот этап провалился, а к вакцинации допускают всех желающих, видимо, чтобы не портить статистику. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Вышли в лидеры

2 декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать в ближайшее время вакцинацию от коронавируса.

Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — заявил Путин.

Вакцинация началась через неделю после выступления президента. Первыми, согласно плану, стали прививать людей из зоны риска — врачей и учителей. Уколы делают бесплатно и, по крайней мере официально, на добровольной основе.

В Московской области, в том числе в столице, массовая вакцинация началась ещё раньше — через два дня после заявлений президента. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе была создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации.

Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл специальное обучение, — говорил градоначальник.

Вскоре в публичном пространстве появились первые отчёты властей о ходе вакцинации, и они были достаточно впечатляющими. Так, 7 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о том, что укол сделали уже пять тысяч человек.

Началась масштабная вакцинация. Мы начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину, и на прошлой неделе уже было привито порядка пяти тысяч человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объём вакцины... Мы никого насильно, ни одну приоритетную группу, не заставляем прививаться от COVID19, — сообщил Воробьёв.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве к 16 декабря сообщалось, что вакцинацию прошли более 12 тысяч человек. Россия вышла в лидеры по числу привитых граждан (правда, в основном, за счет того, что у нас есть собственная вакцина), это даже сказалось на её рейтинге самых устойчивых к коронавирусу стран от Bloomberg . Месяц назад Россия занимала 22-е место, а сейчас поднялась на 18-е, обойдя Швецию и даже Германию. Позади остались также США, Франция, Великобритания и Нидерланды. Впереди РФ — Израиль, опередивший нашу страну меньше чем на пункт. Создатели рейтинга отмечают, что согласно заключённым соглашениям, в России обеспеченность населения вакциной — 107%. Для сравнения, самая лучшая обеспеченность у Канады — более чем в пять раз. Далее следуют Великобритания (в три раза) и Новая Зеландия — 246,8% населения. Не стоит забывать, что во всех этих странах значительно ниже число жителей.

Цифры не складываются

Проблема заключается в том, что официальные данные по вакцинации и обеспеченности плохо сочетаются с настроением граждан к уколам вакциной, и «Спутником V» в частности. Так, согласно опросу Левада-Центра, 59% граждан не готовы проходить вакцинацию. Как уже говорилось выше, на вакцинацию в первую очередь записывают пока людей из группы риска: врачей, учителей, работников сферы общественного транспорта, торговли и питания, сотрудников СМИ, полицейских, сотрудников соцзащиты, работников гостиниц, химчисток, парикмахерских, призывников и других. Однако ряд медицинских сотрудников уже заявляли, что откажутся от вакцинации, по крайне мере временно. Так, глава независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков, который работает фельдшером на подстанции скорой в городе Железнодорожном, говорил журналистам, что многие его коллеги ждут появления более полной информации.

Я не люблю эксперименты над живым собой. Приму решение тогда, когда увижу результаты. Пока результатов исследования нет, буду отказываться до последнего, — заявлял Беляков.

Отметим, в центре им. Гамалеи обещают до конца декабря отправить промежуточные результаты по эффективности в один из авторитетных международных медицинских журналов.

Константин Морозов/Пресс-служба министерства обороны РФ/АГН «Москва»

Также СМИ писали, что в каждый регион России планируется направить партии по 17–18 тысяч доз вакцины для того, чтобы привить людей из группы риска, и если в Москве говорят о примерно таком числе вакцинировавшихся (при этом не уточняют, идёт ли речь о людях из зоны риска), то в других уголках страны даже официальные числа не такие большие. Так, например, в Петербурге — регионе с самой тяжёлой ситуацией с коронавирусом в стране — на 21 декабря привились только 1035 человек. Напомним, что в городе проживает более 5,5 млн жителей.

Несколько журналистов , блогеров и общественных деятелей публично сообщали, что им сделали прививку, при этом не уточняя, относится ли их работа к зоне риска. Также по словам привившихся, записаться было легко: очереди не было, а в расписании большое число свободных слотов для вакцинации.

22 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил, что всего привились более 52 тыс. россиян. Это всего лишь примерно 3,4 тыс. уколов в день.

Таким образом, можно сделать вывод, что, с одной стороны, оперативная прививка людей из зоны риска провалилась, а с другой — что ради показателей неофициально прививают всех желающих. Иногда, правда, это делают вполне официально: так, пост в Instagram прививочного пункта в Нахабино сообщает о возможности сделать укол всем желающим. Более того, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в комментариях к посту уточнила, что профессия желающего уколоться не имеет значения. О поголовной вакцинации также говорится в обращении клиники в Химках и на сайте Красногорской больницы.

По словам врача-фтизиатра и доктора медицинских наук Натальи Эйсмонт, на прошлой неделе Минздрав внёс в календарь прививок для врачей обязательную вакцинацию от коронавируса.

То есть уже официально для медиков «Спутник V» является обязательным. До этого она действительно была добровольной. Их перед вакцинацией будут проверять на наличие антител, после вакцинации тоже будут проверять на наличие уже выработанных антител. Если они не появятся, то вакцинация будет проведена повторно. Приобретённый иммунитет должен сохраниться на три месяца. Наталья Эйсмонт лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области

По словам эксперта, отвертеться от этого не получится, так как у госпитального эпидемиолога много способов не допустить непривитого против COVID-19 медика до работы. Однако, по словам Эйсмонт, сейчас желающих привиться врачей много, так как за время пандемии многие врачи болеют по второму и третьему разу, и это далеко не всегда люди из «красной зоны». При этом некоторые всё равно хотят дождаться выхода другой вакцины — «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», так как больше ей доверяют. Этот препарат в настоящее время проходит третий этап испытаний. Наталья Эйсмонт отмечает, что при этом, по её сведениям, даже для всех желающих привиться «Спутником V» его пока недостаточно.

В Великобритании, например, тоже в первую очередь вакцинируют медработников «красных зон», соцработников и других из групп риска. При этом там 800 тысяч доз на всё население, а у нас пока 117 тысяч. Притом там меньше населения, — отмечает эксперт.

В Минздраве не успели ответить на вопросы NEWS.ru о ходе вакцинации до выхода статьи. Добавим, 19 декабря директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил , что при должном уровне производства «Спутника V» к концу осени 2021 года необходимо провакцинировать 70–80% населения России. Для этого, по его словам, потребуется выпускать 5–6 млн доз в месяц. Тогда заболевание будет вакциноуправляемым.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.