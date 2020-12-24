В Москве расширят список профессий, подлежащих первоочередной вакцинации

https://static.news.ru/photo/497449b8-45db-11eb-b140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря возможность вакцинироваться от коронавируса будет предоставлена работникам ЖКХ, сферы питания, спорта и правоохранительных органов. Кроме того, привиться смогут волонтёры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций.

С понедельника, 28 декабря, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других, — написал Собянин в своём блоге.

Мэр добавил, что городские пункты вакцинации от COVID-19 будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше москвичей смогли привиться.

Записаться и сделать прививку смогут также волонтёры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 2 декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову начать в ближайшее время вакцинацию от коронавируса. Вакцинация началась через неделю после выступления президента. Первыми, согласно плану, стали прививать людей из зоны риска — врачей и учителей.

В Московской области и в столице массовая вакцинация началась ещё раньше — через два дня после заявлений президента. Уже 7 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о том, что укол сделали уже пять тысяч человек. В Москве к 16 декабря сообщалось, что вакцинацию прошли более 12 тысяч человек.