Bild: в Германии первую прививку от COVID-19 сделали 101-летней женщине

https://static.news.ru/photo/0ee7319a-4796-11eb-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первой жительницей ФРГ, которая получила вакцину от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Официально вакцинация начнётся в Германии в воскресенье в 07:00 по местному времени (09:00 мск), но пожилой женщине ввели первую инъекцию Comirnaty — официальное название вакцины BioNTech и Pfizer. Теперь она ожидает второй инъекции, ведь эта вакцина требует двукратного введения, сообщил таблоид Bild.

Квойцалла живёт в доме престарелых, где 25 декабря были привиты и другие жители, а также персонал.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

BioNTech планирует в ближайшее время провести исследование, чтобы определить, насколько эффективна вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение двух недель, сообщал NEWS.ru.