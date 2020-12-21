Вакцину Pfizer — BioNTech одобрили для использования на территории ЕС

https://static.news.ru/photo/46071a82-439a-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech. Об этом сообщила исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Для вакцины выдано временное регистрационное удостоверение. Она рекомендована для использования для лиц старше 16 лет, — цитирует ТАСС Кук.

Она отметила, что это первая вакцина, одобренная EMA, и выразила надежду, что скоро разработки и других компаний будут рекомендованы к употреблению. По её словам, разрешение на использование вакцины действует во всех 27 странах Евросоюза и является «большим шагом вперёд в борьбе с пандемией».

Ранее стало известно, что у четырёх медработников, привитых этой вакциной, развились опасные реакции. В трёх случаях был диагностирован анафилактический шок — у медиков появились сыпь, одышка и участился пульс. Одна из пациенток до сих пор находится под наблюдением врачей. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже приступило к изучению этих случаев аллергических реакций на вакцину.

Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале кампании по вакцинации от коронавируса в странах — членах Евросоюза 27–29 декабря.

Ранее о старте вакцинации от COVID-19 27 декабря уже сообщил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан. Он заявил, что первыми прививку получат постояльцы домов престарелых.