BioNTech изучит эффективность вакцины Pfizer против нового штамма COVID

https://static.news.ru/photo/757dbad6-46a7-11eb-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Немецкая компания BioNTech планирует в ближайшее время провести исследование, чтобы определить, насколько эффективна вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение двух недель.

В компании отметили, что если для повышения эффективности препарата против мутировавшей формы COVID-19 потребуется модифицировать препарат, это можно будет сделать в течение шести недель.

Мы пока не провели соответствующих исследований и не можем ответить на вопрос, [эффективна ли вакцина против новой мутации]. В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, его деактивировать, — приводит РИА Новости слова главы BioNTech Угура Шахина.

Согласно его прогнозам, вакцина Pfizer должна показать высокую эффективность против нового штамма коронавирусной инфекции, так как ключевой белок в мутировавшей форме COVID-19 изменился лишь на 1%.

Остальные 99% остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность, — отметил Шахин.

Также глава BioNTech заявил, что добиться вакцинации 60–70% населения Евросоюза, вероятно, удастся к декабрю 2021 года. Тогда, по его словам, можно будет заявлять, что пандемию удалось взять под контроль.

В странах ЕС вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech должна начаться в последних числах декабря. Сам Шахин заявил, что пока не будет делать прививку, так как, во-первых, он не попадает в социальную группу, которым вакцина будет доступна в приоритетном порядке, а во-вторых, он не имеет права на вакцинацию препаратом собственного производства.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим концерном Pfizer и его немецким партнёром BioNTech.

Ранее сообщалось, что в США не менее семи человек перенесли анафилактический шок при аллергии на вакцину Pfizer/BioNTech.