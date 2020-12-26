«Спутник V» показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/9f8c924a-476d-11eb-ab5a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вакцина «Спутник V» российского производства показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Минздрав России утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе, — говорится в сообщении организации на странице в Twitter, посвящённой российскому препарату.
BREAKING: Russiaâs Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность.
Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.
Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 26 декабря, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило 3 млн человек. Так, только за последние сутки на территории страны было зафиксировано 29 258 случаев заражения.