«Спутник V» показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/9f8c924a-476d-11eb-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина «Спутник V» российского производства показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Минздрав России утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе, — говорится в сообщении организации на странице в Twitter, посвящённой российскому препарату.

BREAKING: Russiaâs Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups. https://t.co/2XUaHpbgs3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 26, 2020

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность.

Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.

Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 26 декабря, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России превысило 3 млн человек. Так, только за последние сутки на территории страны было зафиксировано 29 258 случаев заражения.