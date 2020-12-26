Число заболевших COVID-19 в России превысило 3 млн человек

https://static.news.ru/photo/15588c28-4754-11eb-80a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 29 258 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было выявлено 29 018 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом в России с начала пандемии превысило отметку в 3 млн человек.

У 15,6% заразившихся за последние 24 часа — в 4571 случае — коронавирус не имел явно выраженных клинических проявлений, отмечают в оперштабе.

Регионами с наименьшими темпами распространения COVID-19 стали Тува и Еврейская АО (0,5%), а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Новосибирская, Кемеровская, Оренбургская и Магаданская области (0,6%).

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 28 185 россиян, число переболевших COVID-19 в стране увеличилось до 2 426 439 человек. Жертвами пандемии с начала года стали 54 226 россиян, это число за сутки выросло на 567 человек.

В настоящее время в России более полумиллиона человек лечатся от коронавируса.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 7480 новых пациентов с COVID-19, вылечились 5602 человека, зафиксировано 77 летальных случаев. В Санкт-Петербурге заразились 3755 жителей, поправились 906 пациентов, скончались 82 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав одобрил вакцинацию россиян старше 60 лет препаратом «Спутник V». Испытания доказали эффективность и безопасность вакцины для пожилых.