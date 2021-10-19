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Песков назвал условия признания иностранных вакцин от ковида в России

13:19, 19 октября 2021
Песков назвал условия признания иностранных вакцин от ковида в России Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi/Global Look Press
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Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса только в случае признания российских препаратов со стороны зарубежных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании. Боязнь же вакцинации, которая встречается у некоторых граждан, абсолютно не связана с какими-то конкретными препаратами.

[Признания вакцины] возможны только в общем формате, в обоюдном формате, — сказал Песков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что регистрация и завоз в Россию зарубежных вакцин от COVID-19 могли бы помочь гражданам РФ, постоянно пересекающим границу для путешествий или работы. Он добавил, что использование импортных «прививок» эпидемиологическую картину не изменит, а российскую вакцину «Спутник V» следует предпочесть зарубежным, особенно векторным, так как аналогов «Спутника V» в мире нет.

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