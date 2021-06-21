Онищенко дал советы россиянам по выживанию в жару

Российский депутат и бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. В беседе с Life он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.

Как можно меньше надо быть на солнцепёке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим, потому что человек много потеет, жидкость выходит и кровь сгущается, — объяснил Онищенко.

Также он призвал есть меньше животного жира, больше овощей и фруктов — они проще усваиваются и не нагружают организм.

Сердечникам, диабетикам и людям с эндокринными заболеваниями нужно соблюдать щадящий режим. И абсолютно всех россиян врач призвал быть аккуратнее с кондиционерами из-за опасности пневмонии.

Идею о сокращении рабочего дня он поддержал и призвал работодателей последовать этому совету. Либо работать в утренние и вечерние часы.

Россия создала эффективную вакцину, и если бы россияне вовремя привились, то повышения числа заражённых и последовавших за этим ограничительных мер можно было избежать. Такое мнение ранее высказал Онищенко.