https://static.news.ru/photo/cabb5994-e5a1-11e9-834e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком весом 2 кг. Об этом сообщает Минздрав Бурятии.

В больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту поступила 19-летняя девушка. При обследовании врачи обнаружили у неё инородное тело, которое занимало практически весь просвет желудка и часть двенадцатипёрстной кишки.

В ходе экстренной операции хирурги извлекли огромный комок волос. Хирург Батор Дондоков пояснил, что всё начинается с безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос. По его словам, случайно проглоченные волосы попадают в желудок и остаются там, отмечает РИА Новости .

Врач рассказал, что послеоперационный период у девушки прошел без осложнений, её уже выписали из больницы, сообщает « Ридус ».

Подобный случай произошёл в Томске в конце мая этого года. 16-летняя девушка попала в больницу с подозрением на диффузную алопецию. При обследовании медики обнаружили инородное тело, занимавшее 80% желудка. Оказалось, что школьница на протяжении 10 лет жевала свои волосы, когда испытывала стресс, сообщал News.ru.