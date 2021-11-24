Нутрициолог рассказала, сколько арахиса полезно съедать в день
Нутрициолог Рустамова рассказала, что в день полезно съедать до 20 орехов арахиса
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:38, 24 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Арахис полезен для сердечно-сосудистой системы из-за содержания растительных жиров, но употреблять стоит до 20 орехов в день. Тогда он поможет снизить уровень давления и холестерина, укрепить нервную систему и нормализовать гормональный фон, сообщила нутрициолог Ольга Рустамова, передаёт Live 24.
Она объяснила, что арахис также может поспособствовать восстановлению обмена веществ и наращиванию мышечной массы. Нутрициолог посоветовала употреблять продукт для перекуса и предостерегла от арахиса людей с аллергией, с заболеваниями поджелудочной железы, артритом, артрозом и подагрой.
Полезные свойства арахиса объясняются его составом. Он содержит до 50% жиров, до 35% белков и до 10% углеводов; полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, полифенолы, минералы, витамины и аминокислоты, — рассказала Рустамова в Instagram.
Ранее учёные из Барселоны и Мадрида выявили положительное влияние ежедневного употребления арахиса на когнитивные функции у молодых здоровых людей. Также орех улучшил реакцию испытуемых на стресс. В исследовании участвовали 63 добровольца в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.