Нутрициолог рассказала, сколько арахиса полезно съедать в день

Арахис полезен для сердечно-сосудистой системы из-за содержания растительных жиров, но употреблять стоит до 20 орехов в день. Тогда он поможет снизить уровень давления и холестерина, укрепить нервную систему и нормализовать гормональный фон, сообщила нутрициолог Ольга Рустамова, передаёт Live 24.

Она объяснила , что арахис также может поспособствовать восстановлению обмена веществ и наращиванию мышечной массы. Нутрициолог посоветовала употреблять продукт для перекуса и предостерегла от арахиса людей с аллергией, с заболеваниями поджелудочной железы, артритом, артрозом и подагрой.

Полезные свойства арахиса объясняются его составом. Он содержит до 50% жиров, до 35% белков и до 10% углеводов; полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, полифенолы, минералы, витамины и аминокислоты, — рассказала Рустамова в Instagram.

Ранее учёные из Барселоны и Мадрида выявили положительное влияние ежедневного употребления арахиса на когнитивные функции у молодых здоровых людей. Также орех улучшил реакцию испытуемых на стресс. В исследовании участвовали 63 добровольца в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.