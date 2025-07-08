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08 июля 2025 в 05:30

Смешал на ночь, утром — полезный завтрак! Овсянка без варки с яблоками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешал на ночь, утром у семьи полезный завтрак! Овсянка без варки с яблоками, арахисом и изюмом. Утро с этим завтраком станет проще и вкуснее. Это классика завтраков, которая нравится детям и взрослым. При этом рецепт очень гибкий — можно менять ягоды и добавки по настроению. Готовится заранее и экономит время.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 300 г
  • Арахис с изюмом — 100 г
  • Замороженные ягоды (малина, голубика или клубника) — 350 г
  • Яблоки — 3 шт.
  • Молоко — 1 л
  • Жидкий мёд — по вкусу
  • Греческий йогурт (или растительный) — 6 ст. л.

Приготовление

  1. На ночь смешай сухую овсянку, орехи с изюмом и большую часть ягод в закрытой ёмкости. Натри яблоки крупно, убрав сердцевину, добавь к смеси. Залей молоком, перемешай и оставь в холодильнике на ночь.
  2. Утром разомни оставшиеся ягоды вилкой. Разложи овсянку по порциям, сверху положи йогурт и ягодное пюре. Полей мёдом по вкусу.

Завтрак, который дети съедают с удовольствием, а родители ценят за простоту и пользу.

Ранее мы делились рецептом вкуснее яичницы и омлета! Готовим французский скрамбл.

овсянка
яблоки
арахис
ягоды
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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