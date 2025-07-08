Смешал на ночь, утром — полезный завтрак! Овсянка без варки с яблоками

Смешал на ночь, утром у семьи полезный завтрак! Овсянка без варки с яблоками, арахисом и изюмом. Утро с этим завтраком станет проще и вкуснее. Это классика завтраков, которая нравится детям и взрослым. При этом рецепт очень гибкий — можно менять ягоды и добавки по настроению. Готовится заранее и экономит время.

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 300 г

Арахис с изюмом — 100 г

Замороженные ягоды (малина, голубика или клубника) — 350 г

Яблоки — 3 шт.

Молоко — 1 л

Жидкий мёд — по вкусу

Греческий йогурт (или растительный) — 6 ст. л.

Приготовление

На ночь смешай сухую овсянку, орехи с изюмом и большую часть ягод в закрытой ёмкости. Натри яблоки крупно, убрав сердцевину, добавь к смеси. Залей молоком, перемешай и оставь в холодильнике на ночь. Утром разомни оставшиеся ягоды вилкой. Разложи овсянку по порциям, сверху положи йогурт и ягодное пюре. Полей мёдом по вкусу.

Завтрак, который дети съедают с удовольствием, а родители ценят за простоту и пользу.

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