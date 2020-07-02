Невролог назвал продукты, которые вызывают мигрень

https://static.news.ru/photo/864938ec-bcf8-11ea-94ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов перечислил причины головных болей. По его словам, привести к мигреням могут некоторые продукты питания.

В частности, головную боль могут вызвать сыр, шоколад и копчёности из-за содержащегося в них тиамина. Кроме того, боли могут спровоцировать запах парфюма, чувство голода и даже неправильно подобранные очки.

По словам врача, мигрень возникает из-за нарушения в работе сосудистого русла. Сосуд сужается, но расширяется не сразу. Параллельно увеличивается количество крови, поступающей в область черепа, и пациенту становится нехорошо.

Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение, — цитирует медика РИА Новости.

Спазм приводит к отёку мозговых оболочек, в результате чего возникает интенсивная боль. Врач также отметил, что страдающим головными болями важно следить за режимом сна и не допускать стрессов.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи рассказали о взаимосвязи употребления кефира и головной боли. Способность кефира, выпитого на ночь, вызывать головную боль или провоцировать приступ мигрени связана с тем, что это богатый белком продукт, а организм ночью тратит много сил на расщепление белка и не успевает отдохнуть. Также стоит избегать этот напиток тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.