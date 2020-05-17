Врачи рассказали о взаимосвязи кефира и головной боли

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Привычка выпивать на ужин стакан кефира может оказаться вредной для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе мигренью или частыми головными болями, поведали медики.

Способность кефира, выпитого на ночь, вызывать головную боль или провоцировать приступ мигрени связана с тем, что это богатый белком продукт, а организм ночью тратит много сил на расщепление белка и не успевает отдохнуть. Вопреки распространённому мнению не следует ужинать стаканом кефира и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Процесс брожения, начинающийся в кишечнике после употребления кисломолочного напитка, вызывает вздутие, повышенное газообразование, может стать причиной нарушений стула или обострения гастрита, передаёт Cursorinfo.

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