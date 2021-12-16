Названы защищающие от диабета продукты

Треска, овсянка, бразильский орех и мясо кролика защитят от развития сахарного диабета, сообщил нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников «Москве 24». В 100 граммах кроличьего мяса содержится до 58% никотиновой кислоты, которая помогает усваивать глюкозу, объяснил он.

Ещё можно есть бразильский орех. В нём содержится 3 486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, в котором доказали, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она выделяет инсулин, — сказал Мирошников.

Он порекомендовал есть по одному бразильскому ореху в день. Также, по словам нутрициолога, предотвратить сахарный диабет помогут овсянка и треска. Сладости же он назвал одной из причин возникновения болезни, но разрешил есть белый зефир: в нём много пектина, в сочетании с которым сахар всасывается медленно.

Поэтому если мы съедаем, например, одну штучку зефира с чаем или кофе в день, то можем ни о чём не переживать, — заявил Мирошников.

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