https://static.news.ru/photo/0c5f2efa-a06c-11e9-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Sarbach/dpa/Global Look Press

Медики составили список продуктов, способных положительно повлиять на внешний вид.

Так, поддержать природную красоту и молодость помогут молочные продукты и сыр тофу. Содержащийся в них кальций благотворно влияет на состояние волос, ногтей, костей и зубов. Кроме того, употребление «молочки» поможет в обретении стройной фигуры.

Также не стоит отказывать себе в красной рыбе, все сорта которой полезны для женского организма, так как содержат омегу-3. Сёмгу или горбушу рекомендуется употреблять не менее двух раз в неделю, чтобы избежать появления преждевременных морщин и потери упругости кожи с возрастом.

Продлевает молодость также брокколи. Этот овощ следует есть хотя бы дважды в неделю, так как содержащиеся в нём вещества препятствуют размножению бактерий в организме.

Ещё одним продуктом, помогающим сохранить красоту, является горький шоколад. Дело в том, что содержащиеся в нём магний, медь, цинк и фосфор стабилизируют гормональный фон, пишет «МедикФорум» .

Ранее News.ru писал о том, что чрезмерное употребление солёной пищи может привести к необратимым последствиям в организме и ухудшению здоровья. Об этом заявили медики американской кардиологической ассоциации. Главным признаком избытка соли в организме является жажда, которая, в свою очередь, ведёт к появлению отёков и постоянной сухости во рту.