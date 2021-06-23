Назван способ восстановления работы печени без лекарств

Восстановить печень без лекарств помогут определённые напитки. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

По словам Будаковской, одними из самых эффективных средств восстановления печени являются морковный и тыквенный соки. В моркови, как и во всех оранжевых овощах, содержится большое количество каратиноидов, они уменьшают разрушительное воздействие токсинов на печень. Дневная норма потребления такого сока — 250 миллилитров.

Кроме того, полезны овощные соки, особенно содержащие в своём составе свёклу.

Свёкла — незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний. Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства. В чистом виде пить свекольный сок достаточно сложно, поэтому его лучше добавлять в другие соки, — рассказала диетолог.

Полезна также минеральная вода, содержащая гидрокарбонат кальция, она помогает снизить воспалительные процессы печени, напряжение желчного пузыря, она улучшает желчный отток, нормализует пищеварение. Здоровым людям рекомендуется выпивать стакан минеральной воды один раз в день за полчаса до еды. Если в работе печени существуют заметные нарушения, объём следует увеличить до трёх стаканов в день.

Ещё один полезный напиток — кофе. Кофеин активирует выделение ферментов, влияющих на метаболизм. Диетолог советует выбирать натуральный кофе и употреблять две-три чашки в день. В кофе можно добавить молоко жирностью не выше 2,5%.

Кроме того, само по себе молоко с низким содержанием жира также полезно для печени.

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