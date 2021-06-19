Назван опасно сочетающийся с кофе продукт

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Кофе лучше всего употреблять между приёмами пищи. По словам специалиста по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павла Исанбаева, это объясняется тем, что напиток содержит вещества, которые препятствуют усвоению витаминов из пищи, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил , что плохим (для некоторых людей и вредным) является сочетание кофе со сладким, поскольку напиток временно повышает уровень глюкозы в крови. В норме это приводит к тому, что организм должен глюкозу потратить, и человек ощущает прилив сил, бодрости. Затем действие кофеина заканчивается, и возвращается «нормальное» состояние.

Если речь идёт о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами, как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то — сильнее, всё зависит от конкретного организма, — пояснил Исанбаев.

Он добавил, что поскольку после кофе метаболизм отличается, важно знать своё самочувствие, чтобы употреблять напиток правильно.

Ранее стало известно, что употреблять кофе не рекомендуется перед приёмом пищи и сразу после него, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. Идеальным для употребления кофе является время между основными приёмами пищи. В этом случае все полезные свойства напитка будут работать и минеральный баланс в организме не нарушится, пояснила она.