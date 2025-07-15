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15 июля 2025 в 06:30

Вкуснее кофе! Напиток «Молочный какалад» с крошками халвы — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее кофе! Напиток «Молочный какалад» с крошками халвы — вкусно и просто! Этот напиток превратит утро в маленький праздник! Ароматный горячий шоколад с добавлением восточной халвы — идеальное сочетание. Такой десертный напиток оценят и взрослые, и дети. Главное — использовать качественный темный шоколад и свежую халву без добавок.

Ингредиенты

  • Молоко 3,2% — 300 мл
  • Вода — 300 мл
  • Темный шоколад (от 70%) — 60 г
  • Какао-порошок — 2 ч. л.
  • Халва — 2 ст. л.
  • Молотый имбирь — 1 ч. л.
  • Тростниковый сахар — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Халву разомните до состояния крошки, шоколад натрите на терке или порубите ножом. В сотейнике смешайте молоко и воду, добавьте какао-порошок и молотый имбирь. Размешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.
  2. Убавьте огонь, добавьте натертый шоколад и сахар. Продолжайте нагревать, пока шоколад полностью не растворится. Готовый напиток процедите через сито, чтобы удалить возможные комочки. Разлейте горячий шоколад по чашкам, сверху обильно посыпьте крошкой из халвы.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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