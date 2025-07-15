Вкуснее кофе! Напиток «Молочный какалад» с крошками халвы — вкусно и просто

Вкуснее кофе! Напиток «Молочный какалад» с крошками халвы — вкусно и просто

Вкуснее кофе! Напиток «Молочный какалад» с крошками халвы — вкусно и просто! Этот напиток превратит утро в маленький праздник! Ароматный горячий шоколад с добавлением восточной халвы — идеальное сочетание. Такой десертный напиток оценят и взрослые, и дети. Главное — использовать качественный темный шоколад и свежую халву без добавок.

Ингредиенты

Молоко 3,2% — 300 мл

Вода — 300 мл

Темный шоколад (от 70%) — 60 г

Какао-порошок — 2 ч. л.

Халва — 2 ст. л.

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Тростниковый сахар — 2 ч. л.

Приготовление

Халву разомните до состояния крошки, шоколад натрите на терке или порубите ножом. В сотейнике смешайте молоко и воду, добавьте какао-порошок и молотый имбирь. Размешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь, добавьте натертый шоколад и сахар. Продолжайте нагревать, пока шоколад полностью не растворится. Готовый напиток процедите через сито, чтобы удалить возможные комочки. Разлейте горячий шоколад по чашкам, сверху обильно посыпьте крошкой из халвы.

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