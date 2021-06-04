Назван бюджетный вариант здорового питания

https://static.news.ru/photo/10aee80a-c5a5-11eb-af24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диетолог Асият Хачирова заявила, что следует максимально использовать преимущества летнего сезона, когда овощи и фрукты, которые являются основой здорового питания, становятся более доступными. В интервью радио Sputnik она отметила, что в это время расширяется выбор полезных продуктов.

Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето — это самое «здоровское» время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дёшево, — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что летом можно также сделать запас полезных продуктов на зиму. Это позволит значительно снизить расходы на здоровое питание, когда цены опять вырастут. Поэтому фрукты, овощи и ягоды надо консервировать и замораживать, особенно, если они со своего огорода.

Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает, — считает Хачирова.

Ранее стало известно, что из трёх июньских ягод — черешни, вишни и клубники — наиболее полезна первая. Однако в неограниченном количестве её есть нельзя. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Он отметил, что глобальных различий между тремя ягодами нет. В них содержится большое количество витаминов, но черешня является лидером по их усвоению.