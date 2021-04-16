Мясников рассказал о неожиданном предвестнике инсульта

https://static.news.ru/photo/5a7f52e2-9ed3-11eb-a862-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предвестником инсульта может быть мигрень, которая сопровождается странным предчувствием, называемой «аурой». Об этом рассказал телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников.

Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом в том числе, — цитирует «Ридус» Мясникова.

Он объяснил, что «аура» — это галлюцинации, в том числе звуковые и слуховые, ощущения приближающегося приступа. По словам доктора, к этому симптому особенно внимательно следует относиться женщинам.

Факторами, вызывающими предрасположенность к инсульту, являются наличие лишнего веса, артериальная гипертония и повышенный уровень сахара и холестерин.

Как сообщал NEWS.ru, Мясников заявил, что россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения. По словам медика, речь идёт о самом распространённом типе головной боли, встречающейся в 8 случаях из 10. Она представляет собой разновидность остеохондроза и проявляется болью в тканях, окружающих голову: мышцах, сухожилиях, фасциях.