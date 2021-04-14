Мясников назвал частую ошибку при лечении головной боли

Россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика,
Мясников подчеркнул, что в ситуации, когда человек принимает большое количество обезболивающего, ему следует прибегнуть к помощи антидепрессантов первого поколения, включая «Амитриптилин». Это позволит переключить болевые рецепторы и поможет снять человека с обезболивающих.
Врач также отметил, что хотя антидепрессанты первого поколения весьма эффективны при лечении данного типа головной боли, люди редко принимают их, мотивируя это отсутствием у них депрессии.
Ранее Александр Мясников предупредил об опасности среднего возраста и рассказал, как с ним бороться. Об этом писал NEWS.ru.