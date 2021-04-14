Мясников назвал частую ошибку при лечении головной боли

https://static.news.ru/photo/fcdc1c0c-a143-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov/facebook.com

Россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, речь идёт о самом распространённом типе головной боли, встречающейся в 8 случаях из 10. Она представляет собой разновидность остеохондроза и проявляется болью в тканях, окружающих голову: мышцах, сухожилиях, фасциях.

Мясников подчеркнул, что в ситуации, когда человек принимает большое количество обезболивающего, ему следует прибегнуть к помощи антидепрессантов первого поколения, включая «Амитриптилин». Это позволит переключить болевые рецепторы и поможет снять человека с обезболивающих.

Врач также отметил, что хотя антидепрессанты первого поколения весьма эффективны при лечении данного типа головной боли, люди редко принимают их, мотивируя это отсутствием у них депрессии.

Ранее Александр Мясников предупредил об опасности среднего возраста и рассказал, как с ним бороться. Об этом писал NEWS.ru.