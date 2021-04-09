Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности среднего возраста и рассказал, как с ним бороться.

По его словам, понятие «кризис среднего возраста» отсутствует в науке, однако его приравнивают к депрессии. Чаще всего это состояние возникает при переоценке мира и самого себя и может спровоцировать серьёзный психологический упадок.

Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, всё хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя всё предыдущее время — неизвестно, — пояснил специалист.

Однако Мясников уверен, что кризис среднего возрасте — «это прекрасно». Он посоветовал воспринимать этот период как «сигнал к атаке».

Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить, — подчеркнул врач в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, учёные Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований выяснили, что самая сложная жизнь у человека наступает в возрасте 47–48 лет. В этот период он наиболее несчастен.