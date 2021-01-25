Мурашко призвал по-особенному относится к людям с неинфекционными недугами

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Пациентам с хроническими неинфекционными недугами в период пандемии нового коронавируса необходимо уделить особое внимание при оказании медицинской помощи, заявил 26 января 2021 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, COVID-19 провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния человека.

Руководитель ведомства добавил, что страдающие сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, а также граждане после операций на сердце и сосудах, имеющие проблемы с почками, должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением, пишет ТАСС.

Перенесённая коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента. Чтобы этого не допустить, регионам важно обеспечивать преемственность лечения: пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение, — рассказал чиновник.

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост новых заболевших за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А 26 января число пациентов снизилось ещё более чем на тысячу человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя зарплата медработников в России выросла, несмотря на пандемию. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным Минздрава, рост средних зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года относительно 2012 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%.