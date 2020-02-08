https://static.news.ru/photo/240631d6-4a65-11ea-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко попросил ректоров медицинских вузов включить вопросы безопасности оказания медпомощи в программу обучения студентов. Он подчеркнул, что тяжёлые осложнения от неправильных действий медработников ежегодно получают около 70 тыс. россиян.

Я прошу в программы обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, безопасное обращение с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, — цитирует ТАСС Мурашко.

По данным министра, только из-за неправильного использования местного анестетика лидокаина в России за год умирают порядка 25 человек. Кроме того, по одному-два человека в год гибнут при неправильном использовании медицинских каталок в скорой помощи.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что нашумевшая история об анестезиологе из кировского госпиталя для ветеранов, который якобы отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких, оказалась фейком. Он рассказал, что медицинского работника «пропустили» через детектор лжи и сняли все обвинения. Мурашко выразил сожаление, что эта история нанесла ущерб репутации российской медицины, которая и без того подпорчена нехваткой медперсонала, жалобами на доступность лечения и качество обслуживания пациентов.