https://static.news.ru/photo/ed4400ba-4a5f-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нашумевшая история об анестезиологе из кировского госпиталя для ветеранов, который якобы отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких, оказалась фейком.

Кировские коллеги подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. Там всё отвергли, — цитирует «Интерфакс» Мурашко.

Он выразил сожаление, что эта история нанесла ущерб репутации российской медицины, которая и без того подпорчена нехваткой медперсонала, жалобами на доступность лечения и качество обслуживания пациентов.

Как писал NEWS.ru, медбрат из кировского госпиталя для ветеранов Сергей Вольф, которого заподозрили в убийстве пациентов, записал видеообращение. Он потребовал найти и наказать тех, кто оклеветал его. Вольф обратился к следователям с просьбой доказать его невиновность и наказать клеветников. Он сказал, что свою работу любит, и попросил дать ему спокойно выполнять обязанности.

Информацию о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких, опубликовало издание readovka.ru. Анестезиолог там хвастал, что убил таким образом уже более 10 пациентов, при этом он выложил фото бейджа со своим именем и фамилией.