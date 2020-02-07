Медбрат из Кировского госпиталя ветеранов Сергей Вольф, которого заподозрили в убийстве более 10 пациентов, записал видеообращение. Он потребовал найти и наказать тех, кто оклеветал его.
Меня не просто оклеветали, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к опубликованным сообщениям, — говорится в видеообращении Вольфа, которое опубликовал один из Telegram-каналов.
Медбрат обратился к следователям с просьбой доказать его невиновность и наказать клеветников. Он сказал, что свою работу любит и попросил дать ему спокойно выполнять свои обязанности.
Информацию о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких,
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России профессор, доктор медицинских наук Игорь Молчанов назвал такие заявления полным бредом и предположил, что у того, кто их пишет, либо с головой не в порядке, либо он кому-то мстит,
Как писал NEWS.ru, сотрудники минздрава Кировской области проверяют появившуюся в СМИ информацию о медбрате областного госпиталя для ветеранов войн, которого подозревают в том, что он преднамеренно отключал пациентам аппарат ИВЛ. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время его дежурства. Сотрудникам Минздрава Вольф заявил, что не участвовал ни в каких обсуждениях на этом форуме. Кроме того, ведомство отрицает принадлежность опубликованного бейджа и медицинской одежды сотрудникам этого госпиталя.
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