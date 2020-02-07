https://static.news.ru/photo/8841ca3a-49c4-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медбрат из Кировского госпиталя ветеранов Сергей Вольф, которого заподозрили в убийстве более 10 пациентов, записал видеообращение. Он потребовал найти и наказать тех, кто оклеветал его.

Меня не просто оклеветали, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к опубликованным сообщениям, — говорится в видеообращении Вольфа, которое опубликовал один из Telegram-каналов.

Медбрат обратился к следователям с просьбой доказать его невиновность и наказать клеветников. Он сказал, что свою работу любит и попросил дать ему спокойно выполнять свои обязанности.

Информацию о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппарат искусственной вентиляции лёгких, опубликовало издание readovka.ru. Анестезиолог там хвастал, что убил таким образом уже более 10 пациентов, при этом он выложил фото бейджа со своим именем и фамилией.

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России профессор, доктор медицинских наук Игорь Молчанов назвал такие заявления полным бредом и предположил, что у того, кто их пишет, либо с головой не в порядке, либо он кому-то мстит, передаёт «Ридус».

Как писал NEWS.ru, сотрудники минздрава Кировской области проверяют появившуюся в СМИ информацию о медбрате областного госпиталя для ветеранов войн, которого подозревают в том, что он преднамеренно отключал пациентам аппарат ИВЛ. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время его дежурства. Сотрудникам Минздрава Вольф заявил, что не участвовал ни в каких обсуждениях на этом форуме. Кроме того, ведомство отрицает принадлежность опубликованного бейджа и медицинской одежды сотрудникам этого госпиталя.