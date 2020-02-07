https://static.news.ru/photo/1ae8e814-49a7-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: medkogvv.ru

Сотрудники Министерства здравоохранения Кировской области проверяют появившуюся в СМИ информацию о медбрате областного госпиталя для ветеранов войн, которого подозревают в убийстве пациентов. Мужчина якобы отключал им аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Названный в публикации мужчина действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Информацию о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппарат ИВЛ, опубликовало издание readovka.ru. Анестезиолог там хвастался, что убил таким образом уже более 10 пациентов, при этом он выложил фото бейджа со своим именем и фамилией.

Сотрудникам Минздрава этот работник позже заявил, что не участвовал ни в каких обсуждениях на этом форуме. Кроме того, ведомство отрицает принадлежность опубликованного бейджа и медицинской одежды сотрудникам этого госпиталя.

Как писал NEWS.ru, СКР возбудил уголовное дело по заявлению пациентки столичной больницы имени Ерамишанцева. Она утверждает, что была изнасилована врачом-анестезиологом. Медработник предложил пациентке вступить с ним в интимные отношения, а когда та отказалась, применил силу. Подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера врач задержан. Руководству больницы об этом известно. Оно начало служебную проверку по факту произошедшего.