СКР возбудил уголовное дело по заявлению пациентки столичной больницы имени Ерамишанцева. Она утверждает, что была изнасилована врачом-анестезиологом.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл не позднее 19 декабря. Медработник предложил пациентке вступить с ним в интимные отношения, а когда та отказалась, применил силу.
Подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера врач задержан,
Ранее NEWS.ru писал, что суд Уфы вынес приговоры экс-полицейским за изнасилование дознавателя Марии Клочковой. Они получили от шести до семи лет лишения свободы.
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