https://static.news.ru/photo/9727cd90-2b17-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СКР возбудил уголовное дело по заявлению пациентки столичной больницы имени Ерамишанцева. Она утверждает, что была изнасилована врачом-анестезиологом.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл не позднее 19 декабря. Медработник предложил пациентке вступить с ним в интимные отношения, а когда та отказалась, применил силу.

Подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера врач задержан, рассказал РИА Новости источник в столичном главке СКР. Руководству больницы об этом известно. Оно начало служебную проверку по факту произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Уфы вынес приговоры экс-полицейским за изнасилование дознавателя Марии Клочковой. Они получили от шести до семи лет лишения свободы.